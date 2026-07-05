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Ташуев — о вылете Германии с ЧМ-2026: не думаю, что была большая проблема в Нагельсмане

Ташуев — о вылете Германии с ЧМ-2026: не думаю, что была большая проблема в Нагельсмане
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Российский тренер Сергей Ташуев высказался о причинах вылета сборной Германии с чемпионата мира по футболу 2026 года. Немецкая национальная команда завершила своё выступление на турнире, уступив сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.) в 1/16 финала. Позже Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о досрочном расторжении контракта с главный тренером Юлианом Нагельсманом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Немцы сегодня не та сборная. У них не то поколение. Бывают времена, когда у сборной нет звёздного состава. Это нормально. А Нидерланды проиграли Марокко, которая считается топ-сборной. Здесь ничего удивительного нет. На чемпионате мира такое случается. В том числе Германия вылетела из группы и в России, проиграв Южной Корее.

Не думаю, что была большая проблема в Нагельсмане. Что такое сборная? Это же не клуб. Команду можно подготовить функционально и выстроить тактику. Но люди приезжают из разных команд в сборную. Всё зависит от футболистов. Между сезоном и чемпионатом мира была пауза — буквально 20 дней. И что ты особенного можешь сделать за это время? Может, Нагельсману не хватило опыта и мотивации. Вместо него будет Клопп? Всё в основном зависит от исполнителей», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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