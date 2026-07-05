Валерий Непомнящий назвал двух главных фаворитов чемпионата мира — 2026

Российский тренер Валерий Непомнящий назвал сборные Франции и Аргентины главными фаворитами чемпионата мира 2026 года.

«Наиболее приятное впечатление производят Франция, Аргентина, в некоторой степени Испания, Колумбия и Марокко. Но главные фавориты чемпионата мира — Франция и Аргентина», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).