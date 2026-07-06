Мексика — Англия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь с 5 на 6 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Мексики и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра выступит Алиреза Фагани (Сидней, Австралия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам группового этапа сборная Мексики набрала девять очков и заняла первое место в квартете А. Национальная команда Англии заработала семь очков и расположилась на первой строчке в группе L. В 1/16 финала мирового первенства мексиканцы победили Эквадор (2:0), а сборная Англии переиграла ДР Конго (2:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).