Саудовский «Аль‑Ахли» хочет усилиться нападающим сборной Португалии — Романо

Саудовский «Аль‑Ахли» активно работает над трансфером нападающего лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Франсишку Тринкау. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Футболист готов к трансферу, на данный момент клубы обсуждают стоимость сделки, которая оценивается в € 50 млн.

Франсишку Тринкау является воспитанником португальского футбола, на взрослом уровне он ранее выступал за «Брагу», «Барселону» и «Вулверхэмптон». В 54 матчах прошлого клубного сезона футболист забил 13 голов и отдал 18 голевых передач.