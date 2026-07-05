Стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Химнасией»

Сегодня, 5 июля, состоится товарищеский матч между командами «Зенит» и «Химнасия и Эсгрима» из Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Мантуан, Андраде, Нино, Горшков, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Мостовой, Соболев.

8 июля санкт-петербургский клуб проведёт товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана). Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 19:00 мск. 12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Матч также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.