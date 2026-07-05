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Стартовый состав Зенита на товарищеский матч с Химнасией

Стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Химнасией»
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Сегодня, 5 июля, состоится товарищеский матч между командами «Зенит» и «Химнасия и Эсгрима» из Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Химнасия и Эсгрима ЛП
Ла-Плата, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Мантуан, Андраде, Нино, Горшков, Барриос, Вендел, Педро, Глушенков, Мостовой, Соболев.

8 июля санкт-петербургский клуб проведёт товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана). Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 19:00 мск. 12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Матч также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

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