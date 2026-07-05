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Фанаты сборной Мексики устроили беспорядки у отеля команды Англии перед игрой — TyC Sports

Фанаты сборной Мексики устроили беспорядки у отеля команды Англии перед игрой — TyC Sports
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Фанаты сборной Мексики устроили беспорядки у отеля, где проживает команда Англии, перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, сообщает TyC Sports. Игра пройдёт на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика) 6 июля. В качестве главного арбитра выступит Алиреза Фагани (Сидней, Австралия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Болельщики пытались помешать сну англичан. У отеля собрались фанаты, которые запускали фейерверки, играли на барабанах и трубах, а также скандировали кричалки. Болельщики были вытеснены полицией, которая приняла меры, чтобы игроки могли отдохнуть. Однако мексиканцы продолжали использовать пиротехнику на удалённом расстоянии.

По итогам группового этапа сборная Мексики набрала девять очков и заняла первое место в квартете А. Национальная команда Англии заработала семь очков и расположилась на первой строчке в группе L. В 1/16 финала мирового первенства мексиканцы победили Эквадор (2:0), а сборная Англии переиграла ДР Конго (2:1).

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