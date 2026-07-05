«Зенит» — «Химнасия»: Соболев забил за сине-бело-голубых на 20-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между командами «Зенит» и «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата из Аргентины. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте Александр Соболев открыл счёт в этой игре и вывел сине-бело-голубых вперёд.

8 июля санкт-петербургский клуб проведёт товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана). Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 19:00 мск. 12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Матч также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.