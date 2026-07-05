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Мохамед Салах — лидер ЧМ-2026 по созданным моментам на 90 минут

Мохамед Салах — лидер ЧМ-2026 по созданным моментам на 90 минут
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Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах в среднем создаёт 4,26 момента за 90 минут в матчах чемпионата мира по футболу 2026 года. Тем самым египтянин является лидером по этому показателю среди всех футболистов, проведших на поле минимум 300 минут по ходу нынешнего турнира. Об этом сообщает аккаунт Squawka в социальной сети X.

В топ-5 игроков по количеству созданных моментов на 90 минут во встречах ЧМ-2026 также входят нападающий сборной Бельгии Леандро Троссард (3,99), ивуарийский форвард Ян Диоманд (2,99), полузащитник Бельгии Кевин Де Брёйне (2,99) и хавбек немецкой национальной команды Флориан Вирц (2,98).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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