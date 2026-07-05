Чилаверт обратился к сборной Парагвая после вылета с ЧМ, поменяв отношение к команде

Бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт обратился к национальной команде после поражения в матче 1/8 финала от Франции (0:1). Парагвай завершил своё участие в турнире.

«Дорогие игроки, тренерский штаб и медицинский персонал, вы пали с достоинством, защищая историю Парагвая, историю борьбы и самоуважения. Готовьтесь к новым вызовам. Вы навсегда останетесь в наших сердцах», — приводит слова Чилаверта TyC Sports.

Ранее Чилаверт не раз критиковал национальную команду на протяжении турнира, а главного тренера сборной Густаво Альфаро называл коррупционером и неудачником.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).