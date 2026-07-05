«Мы знаем о Мексике всё». Томас Тухель — о предстоящем матче Англии в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался перед матчем своей команды с Мексикой в 1/8 финала чемпионата мира – 2026. Встреча состоится 6 июля.

«Для нас первые 15-20 минут будут сложными. Мексика начинает агрессивно, играя на своей территории. Мы преодолеем это, и затем нам станет легче.

Мы знаем о Мексике всё. Они входят в десятку лучших команд мира, показывают хорошие результаты в последних матчах. Они адаптируют свою тактику, прессингуют, оставляют своих крайних защитников свободными, часто проводят ротацию состава и не боятся рисковать на стандартных положениях. Мы уважаем их, но верим в себя», – приводит слова Тухеля Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала Англия обыграла ДР Конго со счётом 2:1.