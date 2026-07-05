Джон Кордоба завершил своё выступление на чемпионате мира 2026 года — Сьерра

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба больше не сможет сыграть за национальную команду Колумбии на чемпионате мира 2026 года из-за травмы, сообщает журналист Пипе Сьерра на своей странице в социальной сети Х.

Нападающий получил разрыв приводящей мышцы бедра, из-за которого выбыл из строя на четыре недели. Футболист получил повреждение в самом начале матча 1/16 финала чемпионата мира 2026 года со сборной Ганы (1:0).

На мировом первенстве 2026 года Кордоба принял участие в трёх матчах, сыграл 100 минут и не отметился результативными действиями.

В 1/8 финала турнира сборной Колумбии предстоит встретиться с командой Швейцарии 7 июля.