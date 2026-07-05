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Сергей Ташуев: Тухель — заложник ситуации и зависит от Кейна в сборной Англии

Сергей Ташуев: Тухель — заложник ситуации и зависит от Кейна в сборной Англии
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Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре сборной Англии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором подопечные Томаса Тухеля сыграют с национальной командой Мексики, а также отметил зависимость «трёх львов» от нападающего команды Гарри Кейна.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тухель — заложник ситуации и зависит от Кейна в сборной Англии. Футбол должен быть более разнообразным. Должны быть комбинации, а не примитивная доставка мяча с фланга на Кейна. Тухель не совсем правильно выстраивает игру сборной Англии. В атаке нужна более вдохновляющая организация игры», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На стадии 1/16 финала сборная Англии обыграла ДР Конго (2:1) благодаря двум голам Кейна, а Мексика прошла команду Эквадора (2:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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