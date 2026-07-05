Карлос Тевес назвал имя тренера, способного помочь сборной Италии

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес поделился мнением о перестановках в итальянском футболе на фоне невыхода местной национальной команды на чемпионат мира — 2026.

«Просто непостижимо, что Италии нет на нынешнем чемпионате мира. Вы уже назначили нового тренера? Я слышал, что Итальянская федерация футбола может нанять Мальдини на пост технического директора. В этой роли ему просто нет равных — посмотрите, какую работу он проделал в «Милане». Мы с ним знакомы, Паоло очень умён. Связка Конте-Мальдини была бы очень полезна.

Новый тренер для сборной Италии? Ну что за вопрос — разумеется, Антонио Конте. Только он способен исправить нынешнее положение. Эффект был бы виден уже в первый год его работы, у него так всегда. Потом нужно будет посмотреть, как пойдёт дело на второй, на третий год, но нужно поддержать Конте. Это лучший тренер из числа тех, с кем я работал.

Аллегри тоже очень хорош, мы с ним хорошо ладили, хоть порой я и обвинял его в слишком оборонительном футболе. Как, например, в случае со Скалони. Назначьте Конте тренером сборной, он во всём разберётся. После этого будет необходимо воспитать качественных футболистов», — приводит слова Тевеса Football Italia со ссылкой на Repubblica.