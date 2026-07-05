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Футболисты мадридского «Реала» лидируют по количеству созданных голов на ЧМ-2026

Футболисты мадридского «Реала» лидируют по количеству созданных голов на ЧМ-2026
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Футболисты мадридского «Реала» поучаствовали в 24 голах своих сборных на чемпионате мира по футболу 2026 года. Таким образом, игроки «сливочных» лидируют по этому показателю на ЧМ-2026. Об этом сообщает аккаунт Opta Analyst в социальной сети X.

В пятёрку лучших клубов, чьи футболисты набрали наибольшее количество результативных баллов на нынешнем мировом первенстве, также входят «Ливерпуль» (19), мюнхенская «Бавария» (18), «ПСЖ» (18) и лондонский «Арсенал» (17).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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