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«Не потеряли лицо». Рахимов — об игре сборной Парагвая в матче с Францией в 1/8 финала ЧМ

«Не потеряли лицо». Рахимов — об игре сборной Парагвая в матче с Францией в 1/8 финала ЧМ
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Российский тренер Рашид Рахимов оценил игру сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Франции (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Насчёт антифутбола: а что делать парагвайцам против Франции? Играть на результат. Французы имеют отличную скорость, техническую оснащённость, индивидуальное мастерство. А у Парагвая этого нет. Что этому можно противопоставить? Дисциплину, организацию, успех в единоборствах. Плюс французов в том, что парагвайцы играли с немцами [в 1/16 финала турнира]. И Парагвай всегда провоцировал, но он играл на результат. Они сделали всё, что могли. Не потеряли лицо. После такого матча ожидать, что все пожмут друг другу руки, невозможно. Парагвай не стал отказываться от своей игры, по‑другому он играть не мог», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

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