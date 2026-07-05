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Хуан Касерес раскрыл, что сказал ему Килиан Мбаппе в концовке матча Парагвай — Франция

Хуан Касерес раскрыл, что сказал ему Килиан Мбаппе в концовке матча Парагвай — Франция
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Защитник сборной Парагвая Хуан Касерес раскрыл, что сказал ему форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе в концовке матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Победу в этой встрече одержали французы со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Мбаппе спросил меня, хочу ли я его поцеловать. А я ответил: «Ну, раз уж ты здесь», — приводит слова Касереса TyC Sports.

На последних минутах встречи парагвайцы пытались спровоцировать французского нападающего. Особенно активно на Мбаппе нарушали правила Касерес и полузащитник Матиас Галарса. При этом форвард не поддавался на провокации.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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