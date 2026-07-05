«Это то, чем обладают гении». Де ла Фуэнте — о мастерстве Педри

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал высокий уровень техники полузащитника своей команды и «Барселоны» Педри. Испанец вышел в стартовом составе во всех матчах группового этапа и в 1/16 финала ЧМ-2026 и суммарно провёл на поле 310 минут.

«Он волшебник, настоящий волшебник. В школе у меня был учитель, который говорил, что определение техники и таланта заключается в выполнении чрезвычайно сложных задач без видимых усилий. И Педри – мастер в этом. Он делает вещи, которые чрезвычайно сложны, но выглядят легко. Мало кто на такое способен. Он играет с удивительной лёгкостью. Он видит пасы, которые остальные из нас не видят. Это то, чем обладают гении», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В 1/8 финала Испании предстоит сыграть со сборной Португалии 6 июля.