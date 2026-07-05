Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это то, чем обладают гении». Де ла Фуэнте — о мастерстве Педри

«Это то, чем обладают гении». Де ла Фуэнте — о мастерстве Педри
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал высокий уровень техники полузащитника своей команды и «Барселоны» Педри. Испанец вышел в стартовом составе во всех матчах группового этапа и в 1/16 финала ЧМ-2026 и суммарно провёл на поле 310 минут.

«Он волшебник, настоящий волшебник. В школе у меня был учитель, который говорил, что определение техники и таланта заключается в выполнении чрезвычайно сложных задач без видимых усилий. И Педри – мастер в этом. Он делает вещи, которые чрезвычайно сложны, но выглядят легко. Мало кто на такое способен. Он играет с удивительной лёгкостью. Он видит пасы, которые остальные из нас не видят. Это то, чем обладают гении», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В 1/8 финала Испании предстоит сыграть со сборной Португалии 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Педри: моя мечта — сыграть против Месси в финале чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android