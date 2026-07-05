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Аллегри хочет подписать в «Наполи» игрока, с которым работал в «Ювентусе» — Sport Mediaset

Аллегри хочет подписать в «Наполи» игрока, с которым работал в «Ювентусе» — Sport Mediaset
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«Наполи» интересуется защитником «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Гатти. Об этом сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, инициатором возможного трансфера является новый главный тренер неаполитанцев Массимилиано Аллегри, который работал с этим футболистом, когда возглавлял туринцев. «Бьянконери» не стремятся продавать игроков конкурентам по чемпионату Италии, но готовы отпустить Гатти за € 25 млн.

28-летний футболист присоединился к «бьянконери» в январе 2022 года. В прошлом сезоне Гатти провёл 28 матчей, в которых отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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