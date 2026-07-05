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В «Реале» недоумевают, почему игроки выступают в клубе не так хорошо, как за сборные на ЧМ

В «Реале» недоумевают, почему игроки выступают в клубе не так хорошо, как за сборные на ЧМ
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В мадридском «Реале» не понимают, почему игроки команды успешно выступают за свои сборные на чемпионате мира по футболу 2026 года, хотя в двух последних сезонах футболисты не показывали такую форму в клубе. Об этом сообщает аккаунт Madrid Zone со ссылкой на журналиста AS Хосе Феликса Диаса в социальной сети X.

Напомним, в сезонах-2024/2025 и 2025/2026 мадридский клуб не выиграл ни Ла Лигу, ни Кубок Испании, ни Лигу чемпионов.

Футболисты «сливочных» лидируют по количеству созданных голов на ЧМ-2026, сделав 24 результативных действия на нынешнем турнире.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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