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Экс-тренер «Ривер Плейт» объяснил манеру игры Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ с Францией

Экс-тренер «Ривер Плейт» объяснил манеру игры Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ с Францией
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Бывший тренер аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо объяснил манеру игры сборной Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ с Францией. Победу в этой встрече одержали французы со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Здесь нет агрессии. В нашем футболе, если ты не сталкиваешься, ты не сможешь играть. Если ты не готов к столкновению, к единоборствам, к физической борьбе, ты не можешь играть. Европейским футболистам не нравится южноамериканская тактика: когда тебя опекают вдвоём, наступают на тебя, тыкают в тебя руками. Французы смотрели на них так, будто спрашивали: «Откуда эти ребята взялись?» И да, им это не нравится, они к этому не привыкли. Вот почему это вызывает у них дискомфорт», — приводит слова Гальярдо журналист Бруно Понт на своей странице в социальной сети Х.

Ранее СМИ и футбольные эксперты раскритиковали игроков сборной Парагвая за провокационное поведение во время встречи.

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