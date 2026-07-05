Экс-тренер «Ривер Плейт» объяснил манеру игры Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ с Францией

Бывший тренер аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо объяснил манеру игры сборной Парагвая в матче 1/8 финала ЧМ с Францией. Победу в этой встрече одержали французы со счётом 1:0.

«Здесь нет агрессии. В нашем футболе, если ты не сталкиваешься, ты не сможешь играть. Если ты не готов к столкновению, к единоборствам, к физической борьбе, ты не можешь играть. Европейским футболистам не нравится южноамериканская тактика: когда тебя опекают вдвоём, наступают на тебя, тыкают в тебя руками. Французы смотрели на них так, будто спрашивали: «Откуда эти ребята взялись?» И да, им это не нравится, они к этому не привыкли. Вот почему это вызывает у них дискомфорт», — приводит слова Гальярдо журналист Бруно Понт на своей странице в социальной сети Х.

Ранее СМИ и футбольные эксперты раскритиковали игроков сборной Парагвая за провокационное поведение во время встречи.