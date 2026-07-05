Экс-игрок «Интера» де Врей объяснил, почему перешёл в «Панатинаикос»

Бывший защитник миланского «Интера» Стефан де Врей ответил, почему этим летом решил присоединиться к греческому «Панатинаикосу».

«Мой контракт подходил к концу, и я хотел снова стать важным игроком для какой-либо команды. К сожалению, в прошлом году в «Интере» я играл мало. Затем я нашёл этот прекрасный клуб с богатой историей, который давно не выигрывал трофеев. Они работают над очень хорошим проектом и выбрали правильный путь с новым руководством и новым, молодым и современным тренером. Это меня привлекло. А ещё я был в отпуске в Афинах, это просто невероятное место», — приводит слова де Врея ESPN.

Стефан де Врей выступал за «Интер» с 2018 года. За это время футболист принял участие в 296 матчах за «нерадзурри», в которых забил 13 голов и отдал восемь результативных передач.