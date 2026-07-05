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Ташуев: Касерес не давал играть Мбаппе и перекусил Баркола в матче с Францией на ЧМ

Ташуев: Касерес не давал играть Мбаппе и перекусил Баркола в матче с Францией на ЧМ
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Российский тренер Сергей Ташуев отметил игру защитника московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуана Касереса против нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе и форварда «ПСЖ» Брэдли Баркола в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Мне понравилось, как наш игрок Касерес из РПЛ играл против сборной Франции. Он не давал дышать Мбаппе и полностью перекусил Баркола. Он сделал свою работу! Его задача — не дать сыграть сопернику. Сегодня футбол развивается по другому принципу. Раньше команда сама хорошо выступала и другим давала играть. А сегодня принцип такой: не даёшь играть сопернику, а сам играешь. Первую часть Парагвай выполнил в матче с Францией, а вторую — не очень (улыбается)», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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