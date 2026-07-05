Ташуев: Касерес не давал играть Мбаппе и перекусил Баркола в матче с Францией на ЧМ

Российский тренер Сергей Ташуев отметил игру защитника московского «Динамо» и сборной Парагвая Хуана Касереса против нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе и форварда «ПСЖ» Брэдли Баркола в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Франции (0:1).

«Мне понравилось, как наш игрок Касерес из РПЛ играл против сборной Франции. Он не давал дышать Мбаппе и полностью перекусил Баркола. Он сделал свою работу! Его задача — не дать сыграть сопернику. Сегодня футбол развивается по другому принципу. Раньше команда сама хорошо выступала и другим давала играть. А сегодня принцип такой: не даёшь играть сопернику, а сам играешь. Первую часть Парагвай выполнил в матче с Францией, а вторую — не очень (улыбается)», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).