Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Англии и Мексики на победу в 1/8 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Англии и Мексики на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится в ночь с 5 на 6 июля.

По полученным данным, шансы Англии на победу в основное время составляют 40,6%. Вероятность победы сборной Мексики составляет 31,5%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 27,9%.

По итогам группового этапа сборная Мексики набрала девять очков и заняла первое место в квартете А. Национальная команда Англии заработала семь очков и расположилась на первой строчке в группе L. В 1/16 финала мирового первенства мексиканцы победили Эквадор (2:0), а сборная Англии переиграла ДР Конго (2:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).