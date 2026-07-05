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Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте: у нас лучшая полузащита в мире

Главный тренер Испании Луис де ла Фуэнте: у нас лучшая полузащита в мире
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о высоком уровне полузащитников своей команды, а также сравнил её с составом сборной 2010 года. Тогда испанцы выиграли чемпионат мира, в финале победив сборную Нидерландов со счётом 1:0.

«На мой взгляд – и я говорю это с глубочайшим уважением ко всем – у нас лучшая полузащита в мире. У нас есть по два игрока высочайшего класса на каждой позиции. У команды 2010 года тоже была выдающаяся полузащита, это правда. Футбол меняется, но я бы поставил нас почти на один уровень», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала Испания сыграет с национальной командой Португалии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
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