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36-летний Дейли Блинд близок к возвращению в «Аякс» — ESPN

36-летний Дейли Блинд близок к возвращению в «Аякс» — ESPN
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36-летний защитник Дейли Блинд с высокой долей вероятности вернётся в амстердамский «Аякс». Об этом сообщает ESPN.

Футболист пополнит состав «Аякса» в начале следующей недели в качестве свободного агента. Ожидается, что Блинд будет помогать главному тренеру команды Мичелу Санчесу, с которым ранее работал в «Жироне».

Дейли Блинд является воспитанником «Аякса», на взрослом уровне он уже выступал за эту команду с 2008 по 2014 и с 2018 по 2023 год. В общей сложности защитник провёл за клуб из Амстердама 333 матча, в которых забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. С этой командой игрок семь раз стал чемпионом Нидерландов, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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