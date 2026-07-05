36-летний Дейли Блинд близок к возвращению в «Аякс» — ESPN

36-летний защитник Дейли Блинд с высокой долей вероятности вернётся в амстердамский «Аякс». Об этом сообщает ESPN.

Футболист пополнит состав «Аякса» в начале следующей недели в качестве свободного агента. Ожидается, что Блинд будет помогать главному тренеру команды Мичелу Санчесу, с которым ранее работал в «Жироне».

Дейли Блинд является воспитанником «Аякса», на взрослом уровне он уже выступал за эту команду с 2008 по 2014 и с 2018 по 2023 год. В общей сложности защитник провёл за клуб из Амстердама 333 матча, в которых забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу. С этой командой игрок семь раз стал чемпионом Нидерландов, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.