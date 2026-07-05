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Роналдиньо опубликовал пост перед матчем 1/8 финала ЧМ Бразилия — Норвегия

Роналдиньо опубликовал пост перед матчем 1/8 финала ЧМ Бразилия — Норвегия
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал пост перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его национальная команда встретится с Норвегией сегодня, 5 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Исмаил Эльфат из США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ещё одно решение! Удачи и вперёд, Бразилия», — написал Роналдиньо на своей странице в социальной сети Х.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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