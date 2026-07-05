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ФИФА отложила одноматчевую дисквалификацию форварда США Балогуна — Sky News

ФИФА отложила одноматчевую дисквалификацию форварда США Балогуна — Sky News
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Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отложила одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала США — Босния и Герцеговина (2:0). Об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис в своём аккаунте в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 03:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Балогун – 45'     2:0 Тилльман – 82'    
Удаления: Балогун – 64' / нет

Ранее в прессе появлялась информация, что за наступ на голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича американского форварда могут дисквалифицировать на несколько матчей. Если решение ФИФА вступит в силу, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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