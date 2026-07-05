«Зенит» и «Химнасия и Эсгрима» сыграли вничью в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч между командами «Зенит» и «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата из Аргентины. После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Химнасия и Эсгрима ЛП
Ла-Плата, Аргентина
1:0 Соболев – 20' 1:1 Аусменди – 39'
На 20-й минуте Александр Соболев открыл счёт в этой игре и вывел сине-бело-голубых вперёд. На 39-й минуте ответный гол «Химнасии» забил Агустин Аусменди.
8 июля санкт-петербургский клуб проведёт товарищеский матч с «Нефтчи» (Фергана). Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнётся в 19:00 мск. 12 июля сине-бело-голубые встретятся с «Црвеной Звездой». Матч также состоится на домашней арене «Зенита». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.
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