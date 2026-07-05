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«Краснодар» начнёт переговоры по трансферу Воробьёва из «Локомотива»

«Краснодар» начнёт переговоры по трансферу Воробьёва из «Локомотива»
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«Краснодар» начнёт переговоры с «Локомотивом» по трансферу форварда Дмитрия Воробьёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Краснодарский клуб планирует в ближайшее время сделать предложение «Локомотиву».

По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость нападающего составляет € 6 млн.

28-летний Дмитрий Воробьёв играет за «Локомотив» с лета 2024-го. В завершившемся сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами. Ранее Дмитрий выступал за «Оренбург», «Сочи», «Волгарь» и ряд других российских клубов.

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