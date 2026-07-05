Форвард сборной США Балогун сыграет с Бельгией, несмотря на удаление в предыдущем матче

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Таким образом, он сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии.

«В соответствии со статьёй 27 дисциплинарного кодекса исполнение автоматической дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна приостановлено на испытательный срок в один год», — сообщает официальный сайт ФИФА.

Ранее в прессе появлялась информация, что за наступ на голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича американского форварда могут дисквалифицировать на несколько матчей.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).