Стало известно, о чём Дешам попросил игроков Франции после матча с Парагваем — RMC Sport

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы над Парагваем в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года (1:0) попросил запасных игроков команды защитить своего капитана Килиана Мбаппе и сопроводить его в подтрибунное помещение во избежание провокаций, сообщает RMC Sport.

Просьба относилась к защитнику Ибраима Конате и форварду Жан-Филиппу Матета. Резервный голкипер Брис Самба также был среди тех, кто поддержал такое решение тренера. Решение было принято на фоне возможных столкновений с футболистами сборной Парагвая.

Также сообщается, что Дешам предупреждал своих игроков о возможных провокациях до начала игры, давая предматчевую установку.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).