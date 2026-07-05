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Экс-защитник сборной Германии будет играть за любительскую команду

Экс-защитник сборной Германии будет играть за любительскую команду
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Бывший защитник сборной Германии Никлас Зюле в следующем сезоне будет выступать за любительскую команду «Тифенбах» из районной лиги Баден-Вюртемберга.

«Я с нетерпением жду возможности наконец-то взглянуть на футбол с совершенно другой стороны – когда речь идёт исключительно о самом спорте, а не о бизнесе или деньгах. Более того, двое моих лучших друзей играют за «Тифенбах», один из них даже является там тренером. После 13 лет профессиональной футбольной карьеры для меня это настоящий подарок – снова выйти на поле со своими друзьями и в полной мере насладиться радостью этого замечательного спорта», – приводит слова Зюле Sky Sport Germany.

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