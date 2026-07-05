«Возможно, сейчас у них лучшее поколение игроков в истории». Родри — о Португалии

Полузащитник сборной Испании Родри проанализировал игру своей команды на чемпионате мира – 2026, а также высказался о предстоящем матче 1/8 финала турнира со сборной Португалии. Встреча состоится 6 июля.

«Мы можем значительно улучшить свои результаты. Турнир долгий, у нас есть опыт участия в подобных соревнованиях, и именно в такие моменты мы должны показывать свою лучшую игру.

Португалия – всегда сложный соперник. Мы очень хорошо знаем друг друга, и, возможно, сейчас у них лучшее поколение игроков в истории. Нам придётся выложиться на полную. У них потрясающая команда, полная звёзд; у них есть почти всё, но мы надеемся показать, что мы – лучше», – приводит слова Родри Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/16 финала турнира Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.