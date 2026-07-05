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Ташуев: Месси надо почётно наградить, чтобы он завершил карьеру с «Золотым мячом»

Ташуев: Месси надо почётно наградить, чтобы он завершил карьеру с «Золотым мячом»
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Российский тренер Сергей Ташуев высказался о перспективах нападающего сборной Англии Гарри Кейна и форварда сборной Аргентины Лионеля Месси на получение «Золотого мяча» по итогам нынешнего сезона.

«Конечно, у Кейна есть шансы выиграть «Золотой мяч», потому что он бомбардир. Сегодня это дефицит. Даже в сборной Франции Мбаппе является не первым нападающим. Не таким, как был раньше Жиру. Кейн — штучный товар сегодня. У него один конкурент в борьбе за «Золотой мяч» — это Месси. Лионель уже заканчивает.

Его надо почётно наградить, чтобы он завершил карьеру с «Золотым мячом». Надо отдать должное его вкладу в футбол. Сколько мальчишек за эти годы стали заниматься футболом благодаря ему. Во многих странах футбол популяризируют за счёт Месси. Это показывает, чего может достичь простой мальчик из бедной семьи», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Золотой мяч» ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года. Действующим обладателем награды является форвард Усман Дембеле.

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