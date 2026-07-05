«Ньюкасл Юнайтед» купил вингера сборной Кот-д'Ивуара Базуману Туре

«Ньюкасл Юнайтед» на официальном сайте объявил о покупке у «Хоффенхайма» вингера сборной Кот-д'Ивуара Базуманы Туре.

О сроке действия трудового договора футболиста с английским клубом не сообщается, однако подчёркивается, что соглашение носит долгосрочный характер.

«Я очень, очень рад быть здесь. С юных лет я мечтал играть в Премьер-лиге за такую ​​большую команду, как «Ньюкасл Юнайтед». Этот клуб — как семья, и это поможет мне показать себя с лучшей стороны на поле. Я буду выкладываться на полную каждый день ради этой футболки. Я очень рад присоединиться к «Ньюкаслу» и с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, болельщиками и всеми в клубе. А ещё я хочу впервые сыграть на «Сент-Джеймс Парк», — приводит слова Туре официальный сайт «сорок».

В 32 матчах прошлого клубного сезона Туре забил пять голов и отдал 12 голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.