Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он не железный». Ташуев оценил шансы Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира — 2030

«Он не железный». Ташуев оценил шансы Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира — 2030
Комментарии

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос, сможет ли 39-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сыграть на чемпионате мира 2030 года.

«Месси до сих пор следит за питанием и индивидуально тренируется — всё продумано. Сможет ли он сыграть на следующем чемпионате мира — это уже другая составляющая. Мы сейчас говорим о том, что сегодня творится на поле. Там уже точно не будет «Золотого мяча». Поедет ли Месси на чемпионат мира в 2030 году, чтобы просто подбодрить команду? Сложно сказать. 43 года — слишком большой возраст, чтобы играть. Месси не железный, как бы то ни было», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На чемпионате мира 2026 года Месси стал рекордсменом в истории турнира по голам. На данный момент в его активе 20 забитых мячей.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
После этого отскока Аргентины на ЧМ нет слов. Какие рекорды Месси, когда есть Кабо-Верде!
После этого отскока Аргентины на ЧМ нет слов. Какие рекорды Месси, когда есть Кабо-Верде!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android