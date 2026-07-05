«Он не железный». Ташуев оценил шансы Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира — 2030

Российский тренер Сергей Ташуев ответил на вопрос, сможет ли 39-летний нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси сыграть на чемпионате мира 2030 года.

«Месси до сих пор следит за питанием и индивидуально тренируется — всё продумано. Сможет ли он сыграть на следующем чемпионате мира — это уже другая составляющая. Мы сейчас говорим о том, что сегодня творится на поле. Там уже точно не будет «Золотого мяча». Поедет ли Месси на чемпионат мира в 2030 году, чтобы просто подбодрить команду? Сложно сказать. 43 года — слишком большой возраст, чтобы играть. Месси не железный, как бы то ни было», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

На чемпионате мира 2026 года Месси стал рекордсменом в истории турнира по голам. На данный момент в его активе 20 забитых мячей.