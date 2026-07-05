Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) за приостановку дисквалификации форварда американской национальной команды Фоларина Балогуна.

«Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Таким образом, нападающий сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.