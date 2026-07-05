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Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна

Трамп поблагодарил ФИФА за приостановку дисквалификации Балогуна
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) за приостановку дисквалификации форварда американской национальной команды Фоларина Балогуна.

«Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0). Таким образом, нападающий сможет принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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