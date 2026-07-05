«Меня переполняла боль». Бьелса — о том, почему он прикрикнул на журналистов

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса объяснил, почему он на самом деле прикрикнул на журналистов после поражения от Испании (0:1) на ЧМ-2026. В результате проигрыша Уругвай занял третье место в группе H и вылетел из турнира.

«После матча с Испанией были обязательства перед телекомпаниями, которые приобрели права на трансляцию. Нужно делать ряд заявлений, а они относятся к моментам глубокого огорчения так же, как и к моментам радости. Я среагировал на задержку с вопросами, на которые мне нужно было ответить. Я отреагировал так, потому что всё затягивалось, а меня переполняла боль. И, возможно, именно поэтому я был не так вежлив, как следовало бы», – приводит слова Бьелсы L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.