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«Меня переполняла боль». Бьелса — о том, почему он прикрикнул на журналистов

«Меня переполняла боль». Бьелса — о том, почему он прикрикнул на журналистов
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса объяснил, почему он на самом деле прикрикнул на журналистов после поражения от Испании (0:1) на ЧМ-2026. В результате проигрыша Уругвай занял третье место в группе H и вылетел из турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 3-й тур
27 июня 2026, суббота. 03:00 МСК
Уругвай
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Баэна – 42'    
Удаления: Каноббио – 90+4' / нет

«После матча с Испанией были обязательства перед телекомпаниями, которые приобрели права на трансляцию. Нужно делать ряд заявлений, а они относятся к моментам глубокого огорчения так же, как и к моментам радости. Я среагировал на задержку с вопросами, на которые мне нужно было ответить. Я отреагировал так, потому что всё затягивалось, а меня переполняла боль. И, возможно, именно поэтому я был не так вежлив, как следовало бы», – приводит слова Бьелсы L'Équipe.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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