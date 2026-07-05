Криштиану Роналду ответил, когда завершит карьеру в сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в сборной Португалии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команде предстоит встретиться с Испанией. Игра состоится 6 июля.

«Так было с тех пор, как я присоединился к национальной команде в 18 лет, и это не изменится. Я всегда там, душой и телом. Играю я или нет, у меня всегда будет важная роль.

Я уйду на пенсию, как я говорил несколько лет назад, когда захочу. Не тогда, когда вы этого хотите. Я думаю, что задавать один и тот же вопрос — пустая трата времени. Я не хочу привлекать к этому внимание. Самое важное — это хорошо сыграть завтра и верить, что мы пройдём в следующий раунд», — приводит слова Роналду AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).