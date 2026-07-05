В «Динамо» Мх отреагировали на информацию об интересе французского «Нанта» к Мастури

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе французского «Нанта» к нападающему команды Хазему Мастури.

«Пока о переходе Мастури в «Нант» рано говорить. Определённый интерес к футболисту есть, но о трансфере говорить рано», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Мастури принял участие в 30 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. По оценка авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает € 900 тыс.