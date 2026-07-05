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«23 года они пытались меня убить». Роналду — о хейтерах и критике в свой адрес

«23 года они пытались меня убить». Роналду — о хейтерах и критике в свой адрес
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о хейтерах и критике в свой адрес перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команде предстоит встретиться с Испанией. Игра состоится 6 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«23 года они пытались меня убить… Но они поняли, что это того не стоит, пустая трата времени. Однако пытаются снова и снова. Но это того не стоит. Кому-то это нравится больше, кому-то меньше. Я к этому привык, это часть работы. Моё послание? Это верные люди, они никогда не подводят. Они всегда со мной. Всё остальное — мусор и ничего не значит», — приводит слова Роналду AS.

На стадии 1/16 финала мирового первенства сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счётом 2:1.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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