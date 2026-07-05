Бразилия — Норвегия: стартовые составы команд на матч 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026

Сегодня, 5 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бразилии и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Исмаил Эльфат из США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Стартовые составы команд.

Бразилия: Бекер, Данило, Маркиньос, Магальяйнс, Сантос, Гимарайнс, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Кунья, Мартинелли.

Норвегия: Нюланд, Рюэрсон, Аер, Хеггем, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Берг, Сёрлот, Холанд, Нуса.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).