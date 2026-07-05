Семак: участие Энрике и Дугласа Сантоса на ЧМ — плюс для имиджа российского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об участии игроков своей команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Бразилии.

«Отсутствие Энрике и Дугласа скажутся на наши будущие матчи. Это два наших ведущих игрока. С одной стороны — это плюс для имиджа российского футбола и «Зенита». С другой — потеря важных игроков, это минус», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).