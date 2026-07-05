Защитник Раду Дрэгушин перейдёт из «Тоттенхэма» в «Фиорентину» на правах аренды — Романо

«Фиорентина» возьмёт в аренду у «Тоттенхэм Хотспур» защитника сборной Румынии Раду Дрэгушина. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, арендное соглашение будет предполагать опцию выкупа, сам футболист уже согласился пополнить состав итальянского клуба.

Раду Дрэгушин ранее выступал за «Ювентус», «Сампдорию», «Салернитану» и «Дженоа». По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн. В прошлом клубном сезоне игрок принял участие в 11 матчах.

По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.