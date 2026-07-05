Тренер «МЮ» Кэррик посетил матч Сафиуллина и Джоковича на Уимблдоне
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик посетил матч российского теннисиста Романа Сафиуллина (132-й номер рейтинга) и восьмой ракетки мира серба Новака Джоковича на Уимблдоне-2026. Встреча закончилась победой сербского спортсмена со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|3
|
|6
|3
|6
8
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Роман Сафиуллин сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 5 июля 2026
-
23:14
-
23:00
-
22:54
-
22:54
-
22:50
-
22:44
-
22:41
-
22:32
-
22:23
-
22:19
-
22:01
-
22:01
-
21:59
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:42
-
21:37
-
21:36
-
21:18
-
21:08
-
21:06
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:48
-
20:43
-
20:27
-
20:22
-
20:20
-
20:11
-
20:05
-
20:00