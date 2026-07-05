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Тренер «МЮ» Кэррик посетил матч Сафиуллина и Джоковича на Уимблдоне

Тренер «МЮ» Кэррик посетил матч Сафиуллина и Джоковича на Уимблдоне
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик посетил матч российского теннисиста Романа Сафиуллина (132-й номер рейтинга) и восьмой ракетки мира серба Новака Джоковича на Уимблдоне-2026. Встреча закончилась победой сербского спортсмена со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		3 6 3
7 8 		6 3 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Роман Сафиуллин сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

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