Тренер «МЮ» Кэррик посетил матч Сафиуллина и Джоковича на Уимблдоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик посетил матч российского теннисиста Романа Сафиуллина (132-й номер рейтинга) и восьмой ракетки мира серба Новака Джоковича на Уимблдоне-2026. Встреча закончилась победой сербского спортсмена со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Роман Сафиуллин сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).