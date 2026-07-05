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Роналду назвал Испанию фаворитом в матче 1/8 финала ЧМ и высказался о Ямале

Роналду назвал Испанию фаворитом в матче 1/8 финала ЧМ и высказался о Ямале
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команде предстоит встретиться с Испанией 6 июля, назвав соперника фаворитом. Также Роналду высказался о нападающем Испании Ламине Ямале.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я всегда считал Испанию очень талантливой командой. Каждое поколение. Всегда видел в Испании претендента на победу во всех турнирах. Завтрашний матч будет очень сложным, и нам нужно будет проявить много веры, много движения и быть смелыми. Это единственный путь к победе.

Теоретически, Испания — фаворит, потому что она уже выигрывала и имеет больше титулов, чем Португалия. Мне нравится играть со сборной Испании. Я играл с ними несколько раз, и это всегда были очень напряжённые матчи. И завтра будет то же самое. Победит тот, кто уделит больше внимания деталям. Надеюсь, это будет Португалия. У меня такое чувство. Но посмотрим завтра…

Ламин — игрок с большим будущим. Честно говоря, я ещё не видел ни одного матча Испании, только немного их первой игры с Кабо-Верде. Но у него блестящее будущее. Он очень хорошо играет и его ждёт блестящее будущее. Но я всегда вижу Испанию как команду. Они очень хороши, играют очень хорошо, и это будет очень сложный матч», — приводит слова Роналду AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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