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Главный тренер «Химнасии»: «Зенит» был бы лидером в чемпионате Аргентины

Главный тренер «Химнасии»: «Зенит» был бы лидером в чемпионате Аргентины
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Главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Ариэль Перейра прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Зенитом» (1:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Химнасия и Эсгрима ЛП
Ла-Плата, Аргентина
1:0 Соболев – 20'     1:1 Аусменди – 39'    

«Это был важный матч для нас с представительной командой, довольно непримиримой. Стадион прекрасный, он был шумным, на нём было хорошо слышно болельщиков. Можно сравнить с той атмосферой, к которой мы привыкли в Аргентине. В России мы чувствуем себя очень хорошо, нам всё нравится.

«Зенит» — команда, достаточно сопоставимая с аргентинскими клубами. Он мог бы вписаться в аргентинский футбол и, если бы играл у нас в чемпионате, был бы одним из лидеров. Тут собрано много качественных игроков.

В составе «Зенита» я выделю Вильмара Барриоса, и не просто так: когда я был на младших должностях в «Бока Хуниорс», я с ним пересекался, знаком лично. Но заполучить такого игрока достаточно сложно», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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