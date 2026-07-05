Главный тренер «Химнасии»: «Зенит» был бы лидером в чемпионате Аргентины

Главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Ариэль Перейра прокомментировал ничью в товарищеском матче с «Зенитом» (1:1).

«Это был важный матч для нас с представительной командой, довольно непримиримой. Стадион прекрасный, он был шумным, на нём было хорошо слышно болельщиков. Можно сравнить с той атмосферой, к которой мы привыкли в Аргентине. В России мы чувствуем себя очень хорошо, нам всё нравится.

«Зенит» — команда, достаточно сопоставимая с аргентинскими клубами. Он мог бы вписаться в аргентинский футбол и, если бы играл у нас в чемпионате, был бы одним из лидеров. Тут собрано много качественных игроков.

В составе «Зенита» я выделю Вильмара Барриоса, и не просто так: когда я был на младших должностях в «Бока Хуниорс», я с ним пересекался, знаком лично. Но заполучить такого игрока достаточно сложно», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.