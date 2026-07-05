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«Все получили достаточно неплохую нагрузку». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Химнасией»

«Все получили достаточно неплохую нагрузку». Тренер «Зенита» Семак — о матче с «Химнасией»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ничьей в товарищеском матче с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима» (1:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Химнасия и Эсгрима ЛП
Ла-Плата, Аргентина
1:0 Соболев – 20'     1:1 Аусменди – 39'    

— Сергей Богданович, подведите итоги встречи. Казалось, что большую часть матча «Зенит» контролировал его ход.
— Были и хорошие моменты, и потери, брак, которые приводили к остроте у наших ворот. Пропустили гол: думаю, достаточно несобранно и плохо сыграли в обороне в этом моменте. В целом старались играть активно, агрессивно, так же, как и соперник. Думаю, у нас моментов было побольше, нужно было забивать. Но в целом достаточно интенсивная игра, много борьбы было — то, что нужно для таких матчей.

— Тренировочные сборы — вещь многоэтапная. На этом этапе по качеству движения, качеству созданных моментов, насколько соответствует ожиданиям рисунок игры?
— Конечно, усталость ожидаемо накапливается, у кого-то больше, у кого-то меньше — на фоне работы, которая проводится в тренировочный период. Конечно, все по-разному её переносят. На фоне усталости кто-то играет нормально, кто-то — тяжело, совершает ошибки. В целом это нормально и понятно. Хорошо, что обошлось без травм, все получили достаточно неплохую нагрузку, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

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