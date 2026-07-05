«Беспредел». Генич отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию Балогуна на ЧМ

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

«Беспредел. Надо дисквалификацию теперь перенести на Лукаку. Гулять, так гулять! ******* просто», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.