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«Беспредел». Генич отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию Балогуна на ЧМ

«Беспредел». Генич отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию Балогуна на ЧМ
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Российский комментатор Константин Генич отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026 с национальной командой Бельгии 7 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Беспредел. Надо дисквалификацию теперь перенести на Лукаку. Гулять, так гулять! ******* просто», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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