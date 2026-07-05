«Уезжаю домой с очень приятным чувством». Защитник «Зенита» Вега — о матче с «Химнасией»

Защитник «Зенита» Роман Вега поделился впечатлениями от товарищеского матча с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима» (1:1).

— Роман, как бы вы описали сегодняшний матч, хоть он и товарищеский? Со стороны казалось, что накал был очень высокий.

— Очень приятные ощущения. Конечно же, мы знали, что матч будет тяжёлым, но мне очень приятно, что аргентинские команды приезжают в Россию играть с лучшим клубом страны. Поэтому, на мой взгляд, получился хороший матч. Повторюсь, уезжаю домой с очень приятным чувством. Надеюсь, такие встречи с аргентинскими командами будут повторяться. Мы сегодня хорошо поработали.

— Как вам кажется, был ли «Зенит» сегодня ближе к победе? И почему сегодня всё-таки не удалось победить?

— На самом деле у нас были моменты, просто мы не смогли ими воспользоваться. А так я считаю, что хорошо сыграли, хорошую получили нагрузку. Сейчас самое важное в этой части предсезонки — чтобы все себя хорошо чувствовали, чтобы все входили в ритм, набирали игровую форму через такие очень хорошие матчи и готовились вовсю к Суперкубку 18 июля, — приводит слова Веги официальный сайт клуба с берегов Невы.