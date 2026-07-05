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«Уезжаю домой с очень приятным чувством». Защитник «Зенита» Вега — о матче с «Химнасией»

«Уезжаю домой с очень приятным чувством». Защитник «Зенита» Вега — о матче с «Химнасией»
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Защитник «Зенита» Роман Вега поделился впечатлениями от товарищеского матча с аргентинским клубом «Химнасия и Эсгрима» (1:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
05 июля 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 1
Химнасия и Эсгрима ЛП
Ла-Плата, Аргентина
1:0 Соболев – 20'     1:1 Аусменди – 39'    

— Роман, как бы вы описали сегодняшний матч, хоть он и товарищеский? Со стороны казалось, что накал был очень высокий.
— Очень приятные ощущения. Конечно же, мы знали, что матч будет тяжёлым, но мне очень приятно, что аргентинские команды приезжают в Россию играть с лучшим клубом страны. Поэтому, на мой взгляд, получился хороший матч. Повторюсь, уезжаю домой с очень приятным чувством. Надеюсь, такие встречи с аргентинскими командами будут повторяться. Мы сегодня хорошо поработали.

— Как вам кажется, был ли «Зенит» сегодня ближе к победе? И почему сегодня всё-таки не удалось победить?
— На самом деле у нас были моменты, просто мы не смогли ими воспользоваться. А так я считаю, что хорошо сыграли, хорошую получили нагрузку. Сейчас самое важное в этой части предсезонки — чтобы все себя хорошо чувствовали, чтобы все входили в ритм, набирали игровую форму через такие очень хорошие матчи и готовились вовсю к Суперкубку 18 июля, — приводит слова Веги официальный сайт клуба с берегов Невы.

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